В Петербурге арестовали бабушку за поцелуй внуков – ей грозит до 20 лет

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга выбрал меру пресечения местной 68-летней бабушке, которую обвиняют в "насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних". Это произошло после того, как бабушка поцеловала двух внуков 8 и 10 лет, а те пожаловались взрослым, пишет "КП-Петербург".

– Внуки не могли понимать характер и значение совершаемых в отношении них действий и оказать бабушке сопротивление, – заявили в суде.

Следствие требовало посадить бабушку в СИЗО, но суд ограничился домашним арестом по 13 декабря, запретив общаться со всеми, кроме близких родственников, адвоката и следователей.

Сама бабушка называет это оговором и утверждает, что лишь заботилась о внуках. При этом другой источник указывает, что не всё так просто.

– Она неоднократно целовала детей в интимных зонах. Эта информация подтверждена как самими детьми, так и очевидцами действий пенсионерки из числа близких, – цитирует собеседника издание.

В прошлом женщину не судили. Живёт она одна после смерти мужа. Часто путешествовала, в том числе Турцию и Тунис.

По уголовной статье женщине в теории грозит до 20 лет.