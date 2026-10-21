"Женщина пыталась убежать": в Новосибирске разбираются в жестоком избиении матери с ребенком

В Новосибирске произошло ЧП: 48-летний мужчина жестоко избил свою жену, когда она держала на руках маленького сына. Инцидент случился 20 октября в доме на улице Зорге. Женщина с ребенком успела спрятаться у соседей, после чего на место прибыли росгвардейцы. Пострадавших доставили к врачам, а Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

О произошедшем жители дома узнали из общего чата. Как рассказала соседка, люди подняли тревогу после того, как стало известно о происходящем в подъезде. По словам очевидцев, мужчина бил женщину по лицу, пока та держала на руках маленького сына. Затем он забрал ребенка и продолжил избивать жену ногами. Позже мужчина заставил женщину вернуться в квартиру, где побои продолжились.

В Росгвардии сообщили, что экипаж вневедомственной охраны патрулировал Кировский район, когда получил сообщение об избиении женщины.

– По словам очевидцев, женщина попыталась убежать из квартиры, однако мужчина догнал ее в коридоре и продолжил наносить побои. Потерпевшей удалось укрыться вместе с ребенком в квартире соседей", – сообщили в Росгвардии.

Когда росгвардейцы поднялись на этаж, мужчина вел себя агрессивно, размахивал руками и угрожал жильцам. Его задержали и доставили в отдел полиции. Сотрудники также приняли заявление потерпевшей и опросили очевидцев.

По словам соседки, семья не так давно сняла жилье в этом доме. Их сыну год и семь месяцев. Женщине 32 года, ее супругу – 48 лет.

– Женщина сейчас в таком состоянии, что ни с кем разговаривать не может, и занята здоровьем сына. Она написала два заявления, планирует с ним разводиться. В общем, делает все для защиты ребенка, – рассказала соседка.

По словам соседки, после случившегося женщина собирается уехать из съемной квартиры. Предполагается, что мужчина в момент нападения на жену мог быть пьян.

В региональном управлении МВД сообщили, что публикацию об инциденте обнаружили во время мониторинга СМИ и интернета. Информацию зарегистрировали в отделе полиции № 8 "Кировский". В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ – о мелком хулиганстве.

Следственный комитет также организовал доследственную проверку после сообщений о том, что мужчина причинил телесные повреждения супруге и малолетнему сыну.