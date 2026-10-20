"Нашли крайних!": в Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу о взрыве газа, где погибли 11 человек

Трагедия произошла 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле. Около полудня первый подъезд пятиэтажки на улице Сибирской сложился, словно карточный домик. Частично обрушились и стены второго подъезда. В результате взрыва бытового газа погибли 11 человек, из них шестеро – дети. Еще 12 человек получили травмы. Позже хрущевку снесли, а на ее месте в память о жертвах высадили 11 деревьев.

По версии следствия, летом 2024 года бригада газовиков проводила поквартирный обход дома.

– Двое слесарей не провели надлежащую проверку целостности внутриквартирного газового оборудования, наличия тяги в вентиляционных каналах и не приняли мер по прекращению подачи газа в квартиру на 1 этаже, – отмечали в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, один из слесарей единолично провел опрессовку газопровода.

Позже в деле появился новый фигурант – хозяйка квартиры на первом этаже. По версии следствия, утечка произошла именно у нее: во время ремонта женщина замуровала газовый шланг в стене, ограничив к нему доступ, а также не закрыла запорную арматуру, уезжая из дома более чем на сутки. В тот роковой день она потеряла свою 12-летнюю дочь, которая с друзьями зашла в квартиру, почувствовала запах газа и подошла к плите. Девочка скончалась 29 августа.

Суд признал троих сотрудников газовой службы виновными. Им назначили по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с зачетом года под домашним арестом. Всех троих взяли под стражу в зале суда. Также им запретили заниматься деятельностью, связанной с газовым оборудованием, на 3 года.

Хозяйку квартиры признали виновной по всем статьям и приговорили к 3 годам ограничения свободы.

– Кошмар! Ужас! – прокричал кто-то из потерпевших после оглашения приговора.

Никто из фигурантов вину не признал, а потерпевшие в суде высказались в их поддержку.

– Нашли крайних! Они невиновны! Просто ужасно! – возмущались бывшие жильцы хрущевки.

Защита уже заявила, что приговор будут обжаловать. По словам адвоката одного из осужденных, следствию так и не удалось установить ни причину взрыва, ни причинно-следственную связь между действиями подсудимых и трагедией. Ожидается, что все осужденные подадут апелляцию. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".