Порезали лицо ради золотой цепочки: подросток с мачете напал на россиянку в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро произошло жестокое нападение на туристку из России. 14-летний подросток, вооруженный мачете, ограбил 57-летнюю женщину и нанес ей травмы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на муниципальный секретариат общественного порядка.

Инцидент случился днем в воскресенье, 18 октября, рядом с историческим акведуком Кариока в районе Лапа. Злоумышленник забрал у женщины сумку, мобильный телефон и золотую цепочку, а в процессе нанес ей порез на лице.

– Агенты Муниципального управления общественного порядка задержали в воскресенье днем 14-летнего подростка, который ограбил и напал на российскую туристку, – уточнили в ведомстве.

О преступлении стало известно благодаря проезжавшему мимо мотоциклисту, который сообщил патрульным. Юный грабитель попытался скрыться, но его догнали и задержали сотрудники муниципальной службы. Женщина, несмотря на кровоточащую рану, смогла опознать в задержанном своего обидчика.

Пострадавшую доставили в муниципальную больницу Соуза-Агиар, где ей оказали первую помощь. После этого ее направили в специализированное отделение полиции по поддержке туристов. Туда же доставили и подростка – его передали в подразделение по защите детей и подростков. Об этом пишет "РосБалт".