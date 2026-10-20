Собака искалечила двух детей под Екатеринбургом: хозяин выплатит более 3 миллионов

Владелец собаки – помеси пород "Хаски" и "Маламут" – выплатит 3 млн рублей в пользу пострадавшего мальчика и 250 тысяч рублей в пользу девочки. Общая сумма взыскания превысила 3,2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре.

Все произошло 13 марта 2026 года. Житель Арамиля знал, что у его собаки агрессивный нрав, но все равно выпустил ее на самовыгул. Животное свободно гуляло вблизи жилого дома по улице Рабочей в Арамиле, а также на территории детской площадки рядом с местным Дворцом культуры.

– Собака напала на пятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Детям отбиться от разъяренного животного помогли взрослые, – говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи доставила несовершеннолетних в учреждение здравоохранения. У них зафиксированы укушенные раны лица, скальпированные и укушенные раны головы. Эксперты оценили повреждения как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура провела проверку и направила в суд исковые заявления о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. Сысертский районный суд иски удовлетворил. После вступления решения в законную силу прокуратура будет контролировать выплаты.

Отметим, что для владельца собаки это уже второй суд. Летом его признали виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Тогда суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Об этом пишет Tagilcity.