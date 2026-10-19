В Первоуральске из реки Чусовой извлекли тело мужчины. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МЧС России.
На месте работают специалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Причина гибели мужчины пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что за лето в водоемах Свердловской области погибли 37 человек, в том числе шестеро детей. По данным регионального управления МЧС, с начала 2026 года вода унесла жизни 42 человек.
За оставление детей у водоемов без присмотра родителей привлекали к административной ответственности: было составлено 133 протокола. Об этом пишет Tagilcity.
В Свердловской области из реки достали тело мужчины
В Первоуральске из реки Чусовой извлекли тело мужчины. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МЧС России.
Фото: VSE42.Ru