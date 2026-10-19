Пять лет с протезом в бронхах: приморские врачи спасли мужчину, который боялся идти к медикам

Врачи Приморского края провели успешную операцию 43-летнему пациенту, который почти пять лет носил в бронхах зубной протез. Мужчина понимал, что в его организм попал посторонний предмет, но из-за страха перед врачами скрывал это.



Все эти годы его самочувствие постепенно ухудшалось: мучили частые простуды, в груди появилось постоянное чувство тяжести. Медики неоднократно лечили его от бронхита, но истинную причину недуга выяснить не удавалось. Ситуация стала критической, когда у пациента развилась гнойная пневмония.

– Только после тщательного обследования в краевой клинической больнице №2 специалисты подтвердили наличие инородного тела. Врач-эндоскопист Владимир Егупов рассказал, что конструкция за это время успела прочно врасти в промежуточный бронх и полностью покрылась тканью, – говорится в сообщении.

Пациента срочно госпитализировали, и уже спустя час после постановки диагноза ему сделали операцию.



Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении хирургии и трансфузиологии: воспаление легких осложнилось образованием абсцесса. Врачи подчеркивают, что в подобных случаях любая задержка с оказанием помощи может привести к тяжелым и необратимым последствиям.

– Специалисты отмечают, что взрослые люди довольно часто попадают в такие ситуации. В практике врачей уже встречались кости, орехи, пуговицы и даже металлическая стружка, – добавляют медики.

Даже самый маленький предмет способен нанести непоправимый вред здоровью, поэтому при первых подозрениях необходимо сразу обращаться к врачам. Об этом пишет "Восток-Медиа".