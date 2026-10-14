Сдал подельников: водитель банды, убившей вице-мэра Новосибирска, остался на свободе

Как пишет КП-Новосибирск, вице-мэра Игоря Белякова расстреляли в августе 2001 года. Водитель доставил на место преступления киллера с оружием. Новые подробности убийства стали известны спустя четверть века, когда участники преступного сообщества начали давать показания.

По материалам дела, летом 2001 года представители банды решили устранить Белякова из-за конфликта вокруг акций одного из предприятий. Чиновник, как следует из обвинительного заключения, собирался обеспечить продажу контрольного пакета акций другим лицам. Это могло лишить участников преступного сообщества возможности получать теневые доходы.

Вечером 6 августа 2001 года водитель вместе с предполагаемым исполнителем убийства забрал автомат Калашникова. Мужчины направились в сторону Красного Яра и спрятали оружие возле проселочной дороги. Избавились от него на следующий день после совершения преступления.

За участие в кровавой расправе мужчину обвинили по статье об убийстве. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сдал всех подельников. Кроме того, во время судебного заседания водитель полностью признал вину и заявил о раскаянии.

В итоге суд признал его виновным и назначил 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет.