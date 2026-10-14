Девушка из Петербурга нагадила в Кузбассе так, что ловили в другом регионе

В Чебоксарах при передаче 2,7 миллиона рублей задержали курьера украинских мошенников. Женщина собирала деньги с обманутых жителей разных городов России, в том числе в Кузбассе, где забрала миллион рублей. Об этом сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, фигурантка прилетела в Чебоксары из Санкт-Петербурга по указанию кураторов. Подработку она нашла в мае 2026 года – в ее задачи входил сбор денег у обманутых граждан в разных регионах.

– В Вологодской области она забрала 2 миллиона рублей, в Кемеровской области – миллион рублей, – пишет РИА "Новости".

Средства она переводила в криптовалюту через обменники в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, часть оставляя себе в качестве оплаты. В Чебоксарах деньги ей передавала местная жительница, ставшая жертвой украинских телефонных мошенников. Ранее потерпевшая уже отдала злоумышленникам более 17 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемая заключена под стражу.