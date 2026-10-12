Кузбассовец заплатит полмиллиона за страдания маленькой девочки

В Новокузнецке вынесли приговор 49-летнему местному жителю – его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за которого тяжкий вред здоровью получила 4-летняя девочка.



Авария произошла в октябре 2025 года. Мужчина за рулем MITSUBISHI OUTLANDER ехал по Абашевскому шоссе со скоростью не менее 90 км/ч при допустимой не более 60 км/ч. Он не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA SPORTAGE. В этом автомобиле находилась 4-летняя малышка – ей причинили тяжкий вред здоровью.

– С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 месяцев, – сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Помимо этого, виновник аварии заплатит и компенсацию морального вреда – 500 тысяч рублей.