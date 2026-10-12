Зловещий туман и беспилотная опасность: в Кузбассе задержаны авиарейсы

Авиарейсы утром 12 октября задержались в Кемерове и Новокузнецке. Самолёты в Москву отправились в 8:40 вместо 7:10 и 9:40 вместо 8:10, в Санкт-Петербург – в 8:31 вместо 7:40. В Новокузнецке задержка достигает четырёх часов.

Погода ночью и утром в понедельник была в Кузбассе нелётная: наблюдался густой туман. Пользователи соцсетей делятся завораживающими кадрами. Пелена опустилась как на Кемерово, так и на Шерегеш.

Кроме того, в Москве и Санкт-Петербурге ночью объявляли беспилотную опасность, из-за чего Росавиация вводила ограничения на полёты. К утру угроза миновала, ограничения были сняты.