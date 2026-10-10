Кузбассовца избили по голове битой с надписью "Таня всегда права"

В Тайге будут судить 33-летнюю даму, которая обернула грозный спортивный инвентарь против его же хозяина.

По данным полиции, в феврале женщина пришла в гости к 28-летнему знакомому, чтобы приятно провести время за бутылкой. В какой-то момент что-то пошло не так, и вечер перестал быть томным.

– В ходе застолья между ними произошла ссора. Тогда она взяла биту, принадлежащую хозяину жилища, и несколько раз ударила его по голове, – сказали в областном МВД.

Использовала визитёрша бейсбольную биту с надписью "Таня всегда права".

Тайгинца с черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Полицейские, узнав об этом, задержали горожанку и завели на неё дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

Расследование завершено, дело ушло в суд. Любительнице бейсбола грозит до двух лет колонии.