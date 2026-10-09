"Был утомлен": на Урале водитель реанимобиля устроил ДТП – погибла пациентка

Трагедия произошла ночью 20 мая 2026 годана 351-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Водитель Территориального центра медицины катастроф перевозил 67-летнюю пациентку из больницы Екатеринбурга в Серов.

– Он двигался по улице Каквинская с включённым проблесковым маяком без звукового сопровождения. Мужчина был утомлен и допустил съезд автомобиля с проезжей части, наехал на две опоры освещения, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина получила тяжелые травмы головы, туловища и конечностей. На место аварии прибыла другая машина скорой помощи, однако спасти пациентку не удалось. Об этом пишет "КП-Екатеринбург".

Инспекторы ДПС выяснили, что за рулем находился житель Краснотурьинска с 47-летним стажем вождения. За все эти годы его ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии мужчина был трезв.

Серовский районный суд признал водителя виновным по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, его на два года лишили права управлять автомобилем.

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