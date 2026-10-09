Шесть лет колонии: пенсионер убил кузбассовца прямо на дороге

В январе 2025 года в Кузбассе произошла страшная авария. Об этом сообщили в Кемеровском районном суде.

За рулём Renault SR был 62-летний пенсионер. Мужчина сел за руль пьяным и грубо нарушил правила дорожного движения. Он вылетел на полосу встречного движения. Там и столкнулся лоб в лоб с Lada 4x4.

Водитель отечественной машины получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер на месте ещё до приезда скорой. Спасти его не успели.

В суде пенсионер подтвердил показания. Он заявил, что столкновение произошло на его полосе движения. И что сам он был трезвый.

Вина в обвинении он признал частично. Не оспаривал протокол осмотра места происшествия и схему ДТП. Допускал, что авария произошла при обстоятельствах из обвинительного заключения. Не спорил, что место столкновения было на полосе Lada 4x4.

– Однако отрицает свое нахождение в состоянии алкогольного опьянения, – отметили в Кемеровском районном суде.

Однако суд счёл иначе. Вину мужчины подтвердили доказательства. Это показания потерпевшей, свидетелей, следователя и эксперта. А также письменные материалы дела.

Суд признал пенсионера виновным. Наказание – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года.

Также суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 1 млн рублей в возмещение морального вреда.

Приговор в силу не вступил. Его можно обжаловать.