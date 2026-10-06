Легенда UFC приедет в Кузбасс – когда и зачем

С 9 по 11 октября в Белове пройдут чемпионат и первенство Кузбасса по борьбе корэш (классика) и борьбе на поясах (вольный стиль), сообщает областное министерство спорта. Изюминкой события станет высокий гость.

– Главным гостем вечера станет Джефф Монсон – известный боец смешанных единоборств, чемпион и победитель международных турниров, – сказали в ведомстве.

Состоится турнир в беловском ФОК "Металлург" на улице Пролетарская, 1/1.

9 октября в 19:00 пройдёт торжественное открытие, именно на нём заявлен Монсон. 10 октября с 9:00 до 14:00 сразятся борцы корэш в классике, а с 14:00 до 19:00 будет борьба на поясах вольным стилем.

Борьба корэш – вид спортивного единоборства на поясах, где нужно положить соперника на ковёр, используя разрешённые приёмы. Это вид спорта с тысячелетней историей, наряду с обрядами, традициями он составляет национальную культуру многих тюркских народов.

Джефф Монсон – уроженец США, но отказавшийся от американского гражданства в пользу российского. На счету 55-летнего бойца в смешанных единоборствах 60 побед, 26 поражений и одна ничья. Из-за серьёзных травм покинул смешанные единоборства и занялся боксом.