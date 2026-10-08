Коммунальный коллапс в Кузбассе: 18 многоэтажек мгновенно лишились воды

В Новокузнецке сегодня, 8 октября, произошла коммунальная авария: без холодной воды остались жильцы 18 многоквартирных домов. Всего под отключение попали 3547 человек, среди них 936 детей. Данные привел информационно-диспетчерский центр жилищно-коммунального комплекса.

На месте работала аварийная бригада ООО "Водоканал". Ситуация находилась на контроле Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

– Восстановительные работы на данный момент завершены, холодное водоснабжение восстановлено, – уточнили в МЧС.

Таким образом, подача холодной воды в дома Новокузнецка возобновлена.