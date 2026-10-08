Кузбасс завалит мокрым снегом – будет идти все выходные

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 9 октября, в Кемерове уличный градусник покажет +4,+6°C, днём +9,+11°C. Ветер при порывах усилится до 19 м/с. Пройдут дожди – их нужно ждать и ночью, и днём.

В целом по региону ночью +3,+8°C, днём +6,+11°C. Ветер при порывах усилится до 22 м/с, то есть опять надо готовиться к штормовому ужасу. Пройдут дожди с мокрым снегом.

В субботу в ночное время скорость ветра стихнет до 7-12 с порывами до 18 м/с, похолодает до 0,+5°C. В дневное время ветер продолжит слабеть, а температура поднимется до +3,+8°C. Опять будут дожди с мокрым снегом.

В воскресенье в тёмное время суток воздух охладится до –2,+3°C, в светлое нагреется до +3,+8°C. И опять прогнозируются дожди с мокрым снегом. Зато ветер ослабнет до 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.