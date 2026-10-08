За смертельное ДТП в Кузбассе осудили сразу двух водителей - подробности

В Осинниках суд вынес приговор двоим местным жителям – 66 и 34 лет. Оба признаны виновными по ч. 3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Речь идет о смертельной аварии, случившейся в июле 2024 года на улице Куйбышева.

Как установили следователи, в ДТП столкнулись автомобиль "Тойота Королла" и кроссовый мотоцикл "Ролиз". В результате 34-летний водитель байка был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, а его 45-летняя пассажирка погибла.

Причиной происшествия стало нарушение ПДД водителями обоих транспортных средств. 66-летний водитель "Тойоты" на перекрестке неравнозначных дорог, поворачивая с главной дороги налево, не предоставил преимущество мотоциклу, который ехал во встречном направлении со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения.

– Следователем установлено, что водитель иномарки не убедился в безопасности маневра, а водитель мотоцикла не предпринял мер для предотвращения ДТП, – сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

В ходе предварительного расследования была собрана достаточная доказательственная база, в том числе проведена судебная автотехническая экспертиза, результаты которой также подтвердили нарушения ПДД обоими водителями.

Суд назначил водителю "Тойоты" 2 года лишения свободы в колонии-поселении, водителю мотоцикла – 2 года лишения свободы условно. Кроме того, каждому из осужденных запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.