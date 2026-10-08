Смертельная схватка в воде: медведица набросилась на рыбака в Приморье

По данным Минздрава Приморского края, инцидент произошел 27 сентября в Чугуевском округе. Приморец отправился на рыбалку вместе со щенком. Именно собака первой привлекла внимание хозяина к шуму за спиной. В этот момент на него набросилась медведица. Схватка произошла прямо в воде. Зверь покусал и поцарапал рыбака, после чего мужчина ненадолго потерял сознание.

Медведица ушла, а пострадавший, несмотря на полученные травмы, самостоятельно добрался до дома.

Местный фельдшер обработала рваные раны на лице, левой руке и бедре, после чего вызвала скорую помощь. Мужчину доставили в Арсеньевскую городскую больницу.

В приемном отделении врачи провели первичную хирургическую обработку ран и госпитализировали пациента. Позже специалисты выяснили, что в результате нападения пострадали веко и левый глаз.

Чтобы определить дальнейшую тактику лечения, врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами краевой клинической больницы №2, пишут sibnovosti.ru.

С 8 октября мужчина продолжит лечение в офтальмологическом отделении краевой больницы во Владивостоке. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он остается под наблюдением врачей.

Напомним, медведи несколько месяцев кошмарят и кузбассовцев. Так, накануне от диких хищников спасли старушку. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности и запираться от косолапых.