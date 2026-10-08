Адская боль: в Кузбассе железный штырь пронзил ягодицу парня почти насквозь

В Междуреченске экстренно спасали 24-летнего парня с тяжёлой проникающей раной. Как рассказал в четверг министр здравоохранения Андрей Тарасов, молодой человек неудачно упал.

– Почти метровый металлический штырь диаметром около 5 сантиметров вошёл через левую ягодицу – его край прощупывался прямо под кожей передней брюшной стенки, – сказал глава Минздрава.

Спасать бедолагу поехали медики и сотрудники МЧС. Они аккуратно срезали трубу, оставив вошедшую часть в теле, так как она действовала как пробка, сдерживая кровотечение. Бригада медиков в таком виде осторожно увезла пострадавшего, который уже был в состоянии травматического шока, в реанимацию.

Операционную подготовили ещё до приезда машины. Хирурги экстренно провели лапаротомию, остановили внутреннее кровотечение, осторожно достали трубу, поставили дренажи и зашили раны.

МСКТ показала оскольчатый перелом гребня подвздошной кости и повреждение поясничных позвонков. К счастью, жизненно важные органы и крупные сосуды остались целы, штырь прошёл в миллиметрах от них.

Уже на следующий день пациента перевели из реанимации в профильное отделение, где его лечат медикаментами. Его жизнь вне опасности.