Кузбассовца убило взрывом в лаборатории – судить будут начальницу

В Киселёвске будут судить 47-летнюю начальницу лаборатории в цеху изготовления взрывчатых материалов, эксплуатируемом АО "Знамя", сообщают в четверг областная прокуратура и Следком.

По версии следствия, 23 апреля начальница не проследила за безопасностью утилизации взрывчатых отходов и допустила к работе 62-летнего мастера лаборатории без наряда и лаборантов физико-механических испытаний порохов, что привело к трагедии.

– В результате отсутствия контроля работник нарушил технологический процесс, что привело к хлопку и гибели мужчины на месте происшествия, – сообщает СК.

Прокуратура провела проверку, и на женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее гибель человека).

Расследование завершено, дело ушло в Киселёвский городской суд. Начальнице грозит до пяти лет.

Ранее сообщалось, что на киселёвском заводе взрывчатки погиб работник. Проверка после этого вскрыла грубые нарушения техники безопасности.