"Сама сломала ребра": в ХМАО женщина выгораживала сожителя и сама попала под суд

Няганский городской суд установил, что 35-летний сожитель причинил 44-летней женщине телесные повреждения, а также угрожал ей убийством.

– Она утверждала, что ребра сломала сама, поскользнувшись и ударившись о ванну, а также заявила, что сожитель не угрожал ей убийством и не душил проводом от фена, а "помогал распутаться", когда шнур намотался на шею при падении, – уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции и Управления Судебного департамента Югры.

Несмотря на попытки женщины выгородить сожителя, суд установил его вину за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и за угрозу убийством.

Одновременно подтвердилась и вина самой пострадавшей – за дачу заведомо ложных показаний.

Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. В итоге женщине назначили штраф 30 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу, пишет Ugra-news.ru.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что прокуратура добилась ужесточения наказания для жительницы Кузбасса, которая ударила сожителя ножом.