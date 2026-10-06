В Кузбассе удар ножом в живот сочли неосторожностью

Прокуратура Прокопьевска добилась признания умысла и ужесточения наказания для местной жительницы. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

По данным ведомства, в апреле 2026 года вечером женщина, будучи пьяной, поссорилась с сожителем. В ходе ссоры она ударила его ножом в живот. Мужчине причинили тяжкий вред здоровью – по признаку опасности для жизни.

Следствие квалифицировало действия женщины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Однако суд первой инстанции переквалифицировал дело на причинение тяжкого вреда по неосторожности. Прокурор с таким решением не согласился.

– Государственным обвинителем на указанный приговор было принесено апелляционное представление, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

Кемеровский областной суд с учётом мнения прокурора отменил приговор первой инстанции. Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ей назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.