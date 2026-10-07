Подземные толчки сотрясли Кузбасс – подробности

Во вторник, 6 октября, около 16:00 на окраине Междуреченска произошло землетрясение, сказано в сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 6-8 километрах к северо-востоку от Междуреченска, в районе разрезов и пригородных лесных массивов.

Магнитуда составила 3,6, интенсивность в эпицентре достигала 4,6 балла по шкале MSK64, то есть подземные толчки можно было почувствовать.

Явление носило природный характер и не было связано с работой угольщиков.

В соцсетях сообщений о последствиях землетрясения нет.