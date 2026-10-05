Пришёл один медведь - жди другого: почему звери раз за разом возвращаются в города Кузбасса

В Минлесе Кузбасса объяснили редакции VSE42.RU поведение хищников в регионе. Простыми словами, если медведь нашёл еду возле человека, он придёт снова.

Более того, по словам инспекторов, даже если он уйдёт, по его следам могут прийти другие. У медведей очень острый нюх. В ведомстве дали рекомендации. Пищевые отходы не должны попадать в мусорные баки и вываливаться за ограду в СНТ. Их лучше сжигать или глубоко закапывать.

Правда, такие советы некоторые воспринимают как перекладывание ответственности. Но на деле это реально работающий способ исключить факторы, которые привлекают зверя. Проблему нужно решать совместно, отметили в Минлесе.

Также в ведомстве напомнили, что перед зимовкой медведям нужно много высокоуглеводистой пищи. Это ягоды, орехи, ранетки, овёс. Их также привлекают пищевые отходы. Запах еды медведи чуют по следам других медведей.

– Так что если один нашел, то другие могут прийти по его следам, – отметили охотничьи инспекторы региона.

Получается, мало просто отгонять медведей. Важно ещё и не привлекать их. Тогда хищники не будут возвращаться к людям.

Ранее VSE42.RU сообщал, что мариинского медведя отогнали в лес и его поиски продолжаются. Также известно, что в Междуреченске рядом с дорогой нашли "витаминные поля" – и именно туда потянулись медведи.