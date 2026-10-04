Беспощадное пламя уничтожило в Кузбассе сразу пять машин – грузовики и легковушки

В ночь на воскресенье, примерно в полночь, в Прокопьевске на улице Союзной беспощадное пламя поглотило сразу пять автомобилей, сообщает областное МЧС.

– На момент прибытия первого подразделения автомобили горели открытым пламенем. В 00:47 возгорание локализовано, в 00:54 открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, – сказали в ведомстве.

Сайту VSE42.Ru уточнили, что сгорели три грузовика и две легковушки – Honda Domani и Honda Civic.

Тушили машины 10 спасателей, приехавшие на двух единицах техники.

Обстоятельства пожара крайне подозрительные. Специалистам требуется время, чтобы установить причины воспламенения.