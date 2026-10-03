Снова за старое: кемеровчанина отправили в колонию за очередную выходку

В Кемерове вынесли приговор 34-летнему местному жителю, которого уже не раз судили. Об этом сообщили в Полиции Кузбасса.

Мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ – управление транспортом в состоянии опьянения лицом, которое уже подвергалось административному наказанию или имеет судимость.

По версии следствия, всё началось в феврале этого года. Сотрудники госавтоинспекции патрулировали Центральный район областного центра, где в результате погони они остановили Nissan Bluebird. При проверке документов инспекторы выяснили, что кемеровчанин никогда не получал водительское удостоверение. А ещё у мужчины были признаки опьянения. Но от освидетельствования – в том числе медицинского – он отказался.

Полицейские выяснили и другое. Ранее автомобилист уже был осуждён за нетрезвое вождение. Тогда ему назначили 400 часов обязательных работ и лишили права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Срок наказания ещё не истёк.

– Несмотря на это, он вновь сел за руль и стал фигурантом уголовного дела, – отметили в ГУ МВД по Кузбасса.

Суд изучил материалы, которые представил дознаватель, и признал автомобилиста виновным. С учётом рецидива ему назначили 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённого лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.