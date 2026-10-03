Депутата Госсовета Удмуртии лишили звания и отправили в колонию

В Ижевске вынесли приговор бывшему директору спортшколы "Нефтяник" и депутату Госсовета Удмуртии Катрине Селезневой. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Устиновский районный суд установил, что в 2025 году Селезнева получила от коммерсанта 1,35 млн рублей. Взамен она заключила с ним договор на ремонт плавательного бассейна. А ещё приняла и оплатила работы в ускоренном режиме – и без претензий к недостаткам.

В местной прокуратуре отметили, что часть взятки – 90 тысяч рублей – осуждённая легализовала через финансовую операцию с благотворительным фондом "Дари радость".

Селезневу признали виновной по двум статьям УК РФ – взятка и легализация незаконных доходов. Суд назначил ей 6 лет колонии общего режима и два штрафа: 2,7 млн рублей и 50 тысяч рублей. Кроме того, её лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на 3 года.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, осуждённую лишили почётного звания "Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республики". А имущество в размере суммы взятки конфисковали.

Приговор в законную силу не вступил – его можно обжаловать в вышестоящей инстанции.

Помимо этого, "Единая Россия" в Удмуртии приостановила членство арестованной Катрины Селезнёвой.

Напомним, Селезневу задержали в феврале 2026 года. Индустриальный районный суд Ижевска поместил её в СИЗО до 16 апреля. В марте Верховный суд Удмуртии отклонил просьбу адвоката о замене меры пресечения на более мягкую – и оставил политика под стражей, пишет Udm-info.