Импорт в России может подорожать: ЕЭК меняет правила

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в положение о контроле таможенной стоимости товаров, которые ввозят на территорию ЕАЭС. В союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Об этом пишет Forbes.

Суть нововведения в том, что таможенную стоимость разрешат увеличивать, если найдутся идентичные или однородные товары с более высокой ценой при сопоставимых условиях ввоза. А ведь именно эта стоимость служит базой для расчёта налогов, пошлин и сборов. Значит, вырастут и цены – в том числе для конечных покупателей. Вопрос уже обсуждали на заседании профильной комиссии Экспертно-консультативного совета при ФТС России.

В чём проблема для бизнеса? Выявление более низкой таможенной стоимости становится новым признаком недостоверного определения цен. Чтобы объяснить расхождения, декларанту придётся подтверждать их документально. При этом ни проект, ни действующее законодательство ЕАЭС не обязывают таможню сообщать импортёрам характеристики и условия ввоза идентичных товаров.

– Бизнес фактически лишается возможности обоснованно объяснить причины отклонения стоимости своей продукции, – говорит соруководитель практики внешнеторгового и таможенного регулирования Denuo Сергей Васильев.

По его словам, для сравнения цен таможня использует свои базы данных и сообщает импортёру только номер декларации и порядковый номер идентичной продукции. А располагая менее детальными знаниями о рынке, таможня может выбрать формально похожий, но экономически несопоставимый товар.

При этом цены могут отличаться и без всякого занижения. На таможенную стоимость влияет много факторов: модель и характеристики товара, страна происхождения, объём партии, коммерческий уровень сделки, период и условия поставки, маршрут перевозки, курс валюты ЦБ на дату ввоза, страховка, вознаграждения агентам. Даже один и тот же товар, ввезённый одним импортёром, может иметь существенно разную стоимость, подчёркивает Васильев.

Кого затронет рост платежей? Он может сказаться на ценах для конечных потребителей. Масштаб подорожания зависит от размера корректировок, способности бизнеса переложить издержки на покупателя, общей экономической ситуации и судебной практики.

В особенно уязвимом положении окажутся компании, которые закупают товары по нестандартным условиям, с существенными скидками, у разных поставщиков. А также импортёры товаров с высокой волатильностью цен и логистики, прогнозирует менеджер ДРТ Виктория Брусова. Больше всего последствий – для электроники, оборудования, сырья и комплектующих.

Наиболее уязвим малый и средний бизнес: у него меньше ресурсов и аналитики, считает Шавшина. Пострадают импортёры товаров, где модельный ряд и условия поставки плохо сопоставимы.

Что предлагает бизнес? "В сегодняшних условиях подвижности цепочек поставок и высокой волатильности рынка подобные изменения представляются не вполне своевременными", – считает Васильев. Проект можно оценить положительно, только если его доработают с учётом интересов бизнеса, уверен руководитель группы Kept Михаил Комаров.

Таможню следует обязать информировать импортёров о показателях идентичных товаров, указывает юрист. Декларант должен знать, что именно послужило поводом для проверки. А при подтверждённой сделке, реальной оплате и отсутствии взаимосвязи низкая цена не должна быть основанием для корректировки, заключает Шавшина.

В ФТС переадресовали запрос Forbes в ЕЭК. Представитель таможни отметил, что таможенная стоимость и сведения, относящиеся к её определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтверждённой информации. А определение не должно строиться на произвольной или фиктивной стоимости. Forbes направил запрос в ЕЭК.

Если проект примут в текущем виде, импортёры столкнутся с новым механизмом контроля, где бремя доказывания фактически ложится на них. Это может привести к росту таможенных платежей – а значит, к подорожанию импортных товаров для потребителей, пишет PROKUZBASS.RU.