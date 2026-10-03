Сезон ОРВИ в России: вирусолог назвал главные угрозы осени

Осенний рост заболеваемости ОРВИ в России – процесс предсказуемый и управляемый. Так считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Своим мнением он поделился с Pravda.Ru.

– Ничего принципиально нового на горизонте не видно. Грипп бывает разный, но обычно доминирует какой-то один тип, и именно под него подбирают вакцины. Это совершенно штатный, обычный процесс – так происходит каждый год, – пояснил вирусолог Алексей Аграновский.

По словам специалиста, стабильная картина в стране укладывается в привычные медицинские циклы. Ничего сенсационного в появлении разных типов вируса нет. Вирусологи заранее просчитывают, какой штамм вырвется вперёд, – и фармацевты успевают подготовить нужные препараты. Ежегодный анализ способов защиты от гриппа помогает снижать риски осложнений.

Даже в начале холодного сезона, когда вирусы активнее, поводов для паники нет. Парагрипп, который часто пугает граждан, серьёзной угрозы не несёт – речь о единичных случаях.

Вирусолог подчеркнул, что особой угрозы парагрипп не представляет. Отдельные случаи бывают осенью, в начале сезона ОРВИ, и ничего сенсационного в этом нет – обычная сезонная ситуация. Живём и занимаемся своими делами.

Что действительно работает – это здоровый образ жизни. Он остаётся надёжной опорой в борьбе с патогенами. Врачи советуют приучать себя к полезным привычкам: они помогают организму противостоять инфекциям без лишних таблеток.

А вот о профилактике забывать не стоит – особенно тем, кто в группе риска. Медики напоминают: прививка от гриппа, сделанная вовремя, даёт нужный иммунный ответ ещё до того, как система здравоохранения столкнётся с пиковыми нагрузками, пишет NewsTracker.