Вот это улов: гигантский тунец во Владивостоке стал рекордом России

Трофей Данилы Расохина стал крупнейшим в России среди выловленных спортивным способом – запись появилась в Гастрономической книге рекордов России, сообщает издание "Восток – Медиа".

Два метра и четыре часа борьбы

Рыбина вытянулась на 217 сантиметров – больше двух метров от головы до хвоста. И все эти 232 килограмма попались не в промысловые сети, а на спортивную удочку: именно способ ловли определил категорию достижения. За внушительными цифрами – почти четыре часа борьбы с морским гигантом.

В рекордной записи "Самый крупный голубой тунец России, выловленный спортивным способом" указаны имя рыбака и параметры добычи: Данила Расохин, 217 сантиметров, 232 килограмма.

Где и когда

Как ранее писало "Восток-Медиа", тунца Расохин поймал в районе бухты Тихой. Сентябрьский улов уже тогда привлёк внимание размерами, а теперь получил место в реестре рекордов.

Об улове сообщила и Федерация рыболовного спорта Приморского края, подтвердив массу гиганта. Расохин руководит её секцией морской рыбалки – охота за морскими трофеями для него не случайная вылазка с удочкой.