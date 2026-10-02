"Не ставить всё на олимпиаду": абитуриентам вузов в 2027 году Минобрнауки готовит большой сюрприз

Как сообщает издание "Росбалт", проект пока обсуждается, но в случае принятия существенно повлияет на подготовку к поступлению.

Призёров отодвинут от БВИ

Без вступительных испытаний смогут поступать только победители олимпиад, причём засчитываться будут дипломы за 10-й и 11-й классы. Призёры льготу БВИ потеряют. В последние годы на престижные направления топовых вузов значительную часть бюджета забирали олимпиадники, и выпускникам с 290–300 баллами за три предмета оставалось мало мест.

"Ограничение резко сократит поток таких льготников – призёров в разы больше, чем победителей. Освободившиеся места уйдут в общий конкурс по ЕГЭ. При этом призёр всё равно сохраняет преимущество: 100 баллов по профильному предмету – сильная позиция", – сообщила "Росбалту" руководитель направления подготовки к ЕГЭ платформы "Сотка" Полина Абрамова.

Речь об олимпиадах из перечня РСОШ. Право победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников на БВИ проект не отменяет. В 2026 году олимпиадники полностью закрывали бюджет на отдельных направлениях в РУДН, МФТИ, МГУ, МГТУ им. Баумана, РАНХиГС и СПбГУ.

ЕГЭ получит дополнительный вес

Ещё одно изменение – бонус за четвёртый экзамен: 25 баллов за 90+ баллов, 20 – за 75–89, 15 – за 60–74. Речь о математике, физике, химии, информатике и биологии на инженерных, технологических и естественно-научных направлениях.

"Физику вводят обязательным экзаменом на большее количество специальностей, что повысит требования к поступающему и уменьшит конкуренцию. Также обязательно будет вводиться история там, где раньше вузы могли выбрать между обществознанием и историей", – отметил руководитель центра "Выше радуги" Кубат Каниметов.

Однако четвёртый экзамен – это и дополнительная нагрузка: время на подготовку и расходы на репетиторов.

Олимпиадники могут стать высокобалльниками

"Ребята-олимпиадники не исчезнут, они просто перенаправят силы на ЕГЭ. Через пару лет мы увидим рост высокобалльников, и Минобрнауки придёт к выводу, что ЕГЭ нужно усложнять", – считает репетитор Елена Зарипова. В 2026 году 100 баллов хотя бы по одному ЕГЭ получили 9777 человек против 6820 годом ранее.

Новая арифметика не отменяет дефицита

"Сами по себе олимпиадники и высокобалльники не проблема, а симптом. Настоящая проблема начинается тогда, когда мест в сильных и востребованных вузах меньше, чем людей, которых туда хотелось бы принять", – высказал мнение кандидат экономических наук Саид Гафуров.

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