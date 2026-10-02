"Надвигается циклон": после жарких выходных Кузбасс накроет дождь и снег - прогноз

Так, в ближайшие два дня Кузбасс ждёт настоящее баье лето во всей красе, с утренними туманами и дневнвм теплом. По региону прогнозируют относительно тёплые для октября ночи, до +3...+8 градусов Цельсия, и по-летнему жаркие дни – местами температура повысится до +23 градусов, будет сухо и солнечно.

Но идеальная золотая осень скоро кончится – на регион надвигается полноценный циклон и уже с начала следующей недели погода резко ухудшится. Кузбасс накроет дождём и снегом.

– Практически вся неделя будет пасмурной, с дождями, при минусовых значениях – осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Кстати, Кузбасс не единственный регион, где погода не даст людям расслабиться в ближайшие дни. Так, в Нижнем Новгороде жители мрачно готовятся к пятидневным зятяжным дождям, сообщает издание NewsNN. Стабильно плохая погода опять прогнозируется на Урале, в регионе, который летом горел от лесных пожаров и тонул от паводков одновременно, завтра, 3 октября, прогнозируют обильный снегопад. Эпицентром погодного фиаско станет Нижний Тагил, сообщает издание TagilCity.

В относительно теплой Центральной России в прогнозах синоптиков появились неутешительные данные – там при ночных заморозках прогнозируется гололед, сообщает телеканал "Саратов 24". И даже знойный Юг сдаётся под натиском осени – в Ставрополе прогнозируют ночное похолодание до – 3 градусов Цельсия, дачники переживают за посадки, а горожане зябнут и ждут отопления, сообщает NewsTracker. А на Дальнем Востоке переменчивая октябрьская погода может поставить регион на грань катастрофы – циклон с Корейского полуострова принесёт шторм, возможны даже паводки, сообщает "Восток-Медиа".

И только обычно дождливый Петербург в ближайшие дни будет наслаждаться роскошной золотой осенью – антициклон принёс в культурную столицу тепло, солнце и сухую погоду, сообщает "Росбалт".