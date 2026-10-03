Авито Товары и Авито Реклама: жители Сибирского федерального округа готовы потратить на оборудование для кофе в среднем 13 тысяч рублей

Эксперты Авито Товаров и Авито Рекламы провели исследование среди 10 000* россиян, чтобы узнать, какие напитки они предпочитают осенью, как готовят кофе дома и сколько готовы потратить на оборудование. Среди осенних напитков кофе и чай разделили первое место – их выбрали по 56% опрошенных жителей Сибирского федерального округа, а в среднем жители Сибирского федерального округа готовы потратить 13 252 рубля на возможность готовить дома кофе как в кафе.
Среди всех осенних напитков кофе и чай осенью выбрали равное количество респондентов – по 56% соответственно. Часть опрошенных чаще пьют воду, какао или горячий шоколад и сок – по 23% респондентов. Среди тех, кто выбирает кофе, наиболее популярны растворимый кофе (48%) и капучино (34%). Еще 24% респондентов выбирают латте, 18% – американо и 16% – эспрессо.
При этом для многих жителей Сибирского федерального округа кофе является не просто напитком, а настоящим домашним ритуалом, для которого требуется специальное оборудование. Треть (33%) опрошенных, которые предпочитает кофе осенью, используют дома кофемашину, 30% – турку, а 22% – кофемолку. Еще 11% готовят кофе со специальной посудой, 7% используют кофейные капсулы, а 6% – гейзерную кофеварку. При этом 24% опрошенных вообще не готовят кофе дома.
При выборе кофейных машин и аксессуаров онлайн-реклама становится дополнительным ориентиром. 13% тех, кто готовит кофе дома, называют рекламу одним из главных факторов выбора, еще 24% учитывают ее, но принимают окончательное решение в том числе и по другим параметрам, еще столько же (24%) иногда обращают внимание на рекламные предложения. Респонденты, на финальное решение которых влияет онлайн-реклама, чаще всего видят подходящие предложения на площадках электронной коммерции: об этом сообщили 47% опрошенных. Еще 31% видят такую рекламу в социальных сетях, 27% – в поисковых системах, а 26% – на видеоплатформах.
– Реклама сегодня влияет не только на выбор конкретного товара, но и на то, какие продукты и категории в принципе становятся интересны потребителю. Особенно заметно это в категориях, где покупатель может вдохновиться новым сценарием использования – например, захотеть готовить дома кофе как в любимой кофейне и начать выбирать для этого кофемашину, качественное зерно или аксессуары. Поэтому для бизнеса важно быть рядом с аудиторией именно в момент формирования такого интереса: рекламный контакт помогает обратить внимание на категорию, сформировать желание попробовать продукт и в дальнейшем перейти к его выбору, – комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.
Жители Сибирского федерального округа готовы вкладываться в оборудование, чтобы приблизить домашний кофе к напиткам из любимой кофейни. Среди тех, кто готовит кофе дома и определился с суммой, средний бюджет на оборудование и аксессуары составляет 13 252 рубля. 30% готовы потратить до 5 000 рублей, 20% – от 5 001 до 10 000 рублей, а еще 17% – от 10 001 до 20 000 рублей.
Главным атрибутом кофейни, который жители Сибирского федерального округа хотели бы перенести домой, стало качественное кофейное зерно – его выбрали 41% респондентов, которые готовят кофе дома. Еще 30% хотели бы профессиональную кофемашину, а 25% – научиться готовить идеальный кофе самостоятельно. Сиропы и другие добавки хотели бы 14%, а хорошую кофемолку и красивую посуду для подачи – по 13% При этом каждому пятому (21%) и дома всего хватает.
* исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет