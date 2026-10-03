Авито Товары и Авито Реклама: жители Сибирского федерального округа готовы потратить на оборудование для кофе в среднем 13 тысяч рублей

Среди всех осенних напитков кофе и чай осенью выбрали равное количество респондентов – по 56% соответственно. Часть опрошенных чаще пьют воду, какао или горячий шоколад и сок – по 23% респондентов. Среди тех, кто выбирает кофе, наиболее популярны растворимый кофе (48%) и капучино (34%). Еще 24% респондентов выбирают латте, 18% – американо и 16% – эспрессо.

При этом для многих жителей Сибирского федерального округа кофе является не просто напитком, а настоящим домашним ритуалом, для которого требуется специальное оборудование. Треть (33%) опрошенных, которые предпочитает кофе осенью, используют дома кофемашину, 30% – турку, а 22% – кофемолку. Еще 11% готовят кофе со специальной посудой, 7% используют кофейные капсулы, а 6% – гейзерную кофеварку. При этом 24% опрошенных вообще не готовят кофе дома.

При выборе кофейных машин и аксессуаров онлайн-реклама становится дополнительным ориентиром. 13% тех, кто готовит кофе дома, называют рекламу одним из главных факторов выбора, еще 24% учитывают ее, но принимают окончательное решение в том числе и по другим параметрам, еще столько же (24%) иногда обращают внимание на рекламные предложения. Респонденты, на финальное решение которых влияет онлайн-реклама, чаще всего видят подходящие предложения на площадках электронной коммерции: об этом сообщили 47% опрошенных. Еще 31% видят такую рекламу в социальных сетях, 27% – в поисковых системах, а 26% – на видеоплатформах.