В Кузбассе собака посетила бассейн и удивила спасателей

Как сообщает пресс-служба регионального "Агентства по защите населения и территории Кузбасса", в Кемеровскую областную поисково-спасательную службу поступило сообщение из Таштагола.

Расстроенный и удивленный житель частного дома в Таштаголе сообщил спасателям, что у него во дворе необычное ЧП – в глубокой чаше по-осеннему пустого бассейна на придомовой территории сидит собака. И выбраться не может. Самостоятельно помочь животному он не мог и попросил спасателей эвакуировать его.

Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место и с помощью верёвки освободили собаку из необычного плена.

Напомним, это далеко не первый раз, когда в Кузбассе спасатели приходят на помощь попавшим в беду животным. Так, в начале сентября новокузнецкие спасатели вызволяли собаку из подземного плена, а в конце августа вызволяли попавшего в беду медвежонка.