Авито Работа запустила новый формат профилей работодателей

Авито Работа запустила новый формат профессиональных профилей работодателей – страницу бренда. С ее помощью компании смогут самостоятельно настраивать оформление страницы и размещать дополнительную информацию о себе.
В условиях высокой конкуренции на рынке труда кандидаты тщательнее оценивают работодателей ещё до отправки резюме. По данным Авито Работы, 34% кандидатов считают важным заранее узнать больше о компании, а 44% оценивают ее надежность в том числе по информации, которую работодатель размещает о себе.
Страница бренда позволяет работодателю самостоятельно выстроить презентацию компании внутри профессионального профиля. Ключевым элементом нового формата стали специальные виджеты, с помощью которых можно рассказать о компании и её преимуществах, добавить изображения и выделить важные факты.
На странице бренда можно размещать отдельные секции с текстом и изображениями. Всего предусмотрено пять форматов таких блоков – например, баннеры и текстовые разделы.
С их помощью компании могут рассказать об условиях работы, адаптации новых сотрудников, карьерных возможностях и других особенностях организации. При этом работодатель самостоятельно определяет структуру и содержание страницы.
– Сегодня работодателю уже недостаточно просто разместить вакансию – соискатель выбирает не только позицию, но и компанию, в которой ему предстоит работать. Поэтому важно дать ему возможность заранее понять, что стоит за вакансией: чем живет команда, какие здесь условия и возможности для развития, что отличает компанию от других работодателей. Страница бренда помогает собрать эту информацию в одном месте и сделать профиль компании частью выбора соискателя, – комментирует Владимир Урсу, директор по продукту Авито Работы.