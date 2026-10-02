Авито Работа запустила новый формат профилей работодателей

В условиях высокой конкуренции на рынке труда кандидаты тщательнее оценивают работодателей ещё до отправки резюме. По данным Авито Работы, 34% кандидатов считают важным заранее узнать больше о компании, а 44% оценивают ее надежность в том числе по информации, которую работодатель размещает о себе.

Страница бренда позволяет работодателю самостоятельно выстроить презентацию компании внутри профессионального профиля. Ключевым элементом нового формата стали специальные виджеты, с помощью которых можно рассказать о компании и её преимуществах, добавить изображения и выделить важные факты.

На странице бренда можно размещать отдельные секции с текстом и изображениями. Всего предусмотрено пять форматов таких блоков – например, баннеры и текстовые разделы.

С их помощью компании могут рассказать об условиях работы, адаптации новых сотрудников, карьерных возможностях и других особенностях организации. При этом работодатель самостоятельно определяет структуру и содержание страницы.