Шахтёр из Кемерова выиграл 10 млн в лотерею и поделился секретом

Шахтёр из Кузбасса внезапно разбогател – он выиграл в "Русское лото" 10 млн рублей на квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото".

Кемеровчанин имеет за плечами трудовой стаж больше 50 лет. За это время он сменил множество профессий: 24 года трудился шахтёром на угольных шахтах, 9 лет – шофёром, а ещё работал охранником и грузчиком. Сейчас победитель на пенсии и предпочитает тихий, размеренный отдых.

Неизменным осталось его увлечение – с 90-х годов он участвует в государственных лотереях от "Столото". И в 1814-м тираже лотереи "Русское лото" он стал обладателем приза – 10 000 000 рублей на квартиру.

– Я всегда беру сразу несколько билетов или покупаю конверты с купонами. В тот раз тоже взял конверты, – рассказывает победитель.

А вот результаты мужчина привык проверять в мобильном приложении "Столото". По его словам, он отсканировал QR-код на очередном билете и обнаружил выигрыш. Сначала не поверил, но чтобы убедиться наверняка, зашёл на официальный сайт и сверил по архиву тиражей выигрышные номера. Только после этого осознал, что это реальность.

Выигрыш победитель предпочёл оформить деньгами. После получения он направит их дочери и внучке.