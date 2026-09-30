Минус 10% за удаленку: кому действительно грозит урезание зарплаты

Как рассказал доцент Юридического факультета Финансового университета в беседе с РИАМО, работодатели вправе предлагать меньшую зарплату на новые удаленные вакансии. При найме компании могут учитывать регион кандидата и экономию на аренде офиса. Однако урезать оклад действующему сотруднику при переводе на удаленку незаконно. Если трудовые обязанности не изменились, работа из дома не является основанием для снижения выплат.

Массового падения доходов дистанционных работников не предвидится. Летом 2026 года спрос на удаленку вырос на 15%. Число таких вакансий при этом снизилось до 5%. Зарплатные ожидания удаленщиков остаются высокими: 82,6 тыс. рублей против 77,9 тыс. рублей у офисных кандидатов.

– То есть удаленка остается востребованной формой занятости, а не обязательно "дешевой версией офиса". Поэтому тенденция, скорее всего, будет выглядеть сложнее, чем универсальная скидка "минус 10% за работу из дома", – отметил юрист.

Вместо прямого урезания окладов компании меняют подход. Работодатели отменяют офисные компенсации или жестче привязывают доход к результатам работы. Сам факт работы вне офиса ценность труда не снижает, передает Om1 Новосибирск.