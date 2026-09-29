Из «Ленты» срочно убирают партии «Доширака» и другой лапши - причина

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на сообщения Роскачества, служба качества торговой сети "Лента", где закупалась часть продукции, инициировала проверку партий и снятие с продаж товаров торговых марок Naruto, "Чан рамен", "Доширак квисти". При этом речь идёт именно о партиях с нарушениями, а не о прекращении продаж этих марок в целом.

Ранее Роскачество исследовало лапшу с куриным вкусом и обнаружило у семи марок расхождения между фактическим и указанным на упаковке содержанием белков, жиров или углеводов. Помимо трёх названных марок, замечания касались "Доширака", JML, Nissin и SamYang.

Производитель "Доширак коя" сообщил об изменениях в технических условиях и маркировке, а импортёр Naruto – об обновлении русскоязычных этикеток для новых партий.