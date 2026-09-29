Дикие лисы наводнили окрестности Петербурга и Ленобласти

Как отмечает издание "Росбалт", на фоне нашествия медведей и лис власти прокомментировали ситуацию и успокоили обеспокоенных жителей.

По данным начальника регионального управления ветеринарии Леонида Кротова, на территории области более 30 лет сохраняется благополучная эпизоотическая обстановка, а случаи заражения бешенством среди животных не регистрируются. В лесах регулярно раскладывают специализированные мясные брикеты-приманки с вакциной – в этом году их суммарный объём составил 250 тыс. доз.

Жителям пояснили, что чаще всего к дачникам выходят не взрослые лисы, а молодые лисята, которые ещё не понимают, насколько опасен человек. Специалисты просят никогда не подходить к животным, не пытаться их гладить и кормить. "Прикорм приведёт к тому, что зверь потеряет страх и начнёт воспринимать человека как источник пищи", – говорится в сообщении губернатора Александра Дрозденко.

Жителей также призвали сообщать о случаях выхода животных к людям в комитет по животному миру.