Спасаем нервы: пошаговый план отучения ребенка от уроков с родителями

Как рассказал репетитор в беседе с изданием "Газета.Ru", с 10 лет родителям следует прекратить делать уроки вместе с детьми. Данила Ануфриев рекомендует плавно переходить от совместного выполнения заданий к их проверке.

Как правильно передать ответственность ребенку:

• Действуйте постепенно. Сначала составляйте план на вечер, оставляя выполнение школьнику. Позже переходите только к проверке готовой работы.

• Контролируйте результат, а не процесс. Узнавайте объем заданного и предлагайте помощь, но не сидите рядом.

• При сильной зависимости от взрослого начните уходить в другую комнату во время выполнения уроков. Помогайте исключительно со сложными номерами.

• Делегируйте часть задач репетиторам. Они способны научить ребенка распределять время и расставлять приоритеты.

Также эксперт назвал четыре признака чрезмерного участия родителя:

Ребенок не садится за уроки без взрослого. Школьник постоянно спрашивает: "Что делать дальше?". Ученик боится выполнять задания без постоянной проверки. Родитель знает о домашних заданиях больше самого ребенка.

– Если родитель лучше ребенка знает, что ему задали, и школьник не может начать делать уроки без взрослого, это уже не просто помощь, а зависимость, – отметил Ануфриев.

Полностью бросать контроль нельзя, особенно при переходе в среднюю школу. Главная цель – научить ребенка сначала пробовать решить задачу самому, а к взрослому обращаться только при реальных затруднениях, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".