Вакуумные пакеты угробят шёлк, а плохая стирка превратит вещи в вонючие тряпки: как правильно упаковать летние вещи, чтобы потом не пожалеть - запомни раз и на всю жизнь

Стирать – обязательно

Стирать нужно всё. Даже если вещь надели один раз, на ней всё равно остался пот, частицы кожи и парфюм. К весне из-за окисления всё это превратится в обидные жёлтые пятна, а зимой – будет привлекать к вещам моль. Поэтому тотальная стирка перед упаковкой летний вещей на зиму – главное условие.

Запах затхлости – от сырости

Ещё одно обязательное условие – все вещи должны быть хорошо просушены. Малейшая влажность, и за зиму в пакете или коробке любимые вещи превратятся в вонючие плесневелые тряпки.

По этим же причинам место хранения летнего гардероба должно быть сухим и теплым. Большая ошибка – хранить вещи на незастеклённых балконах или в сырых кладовых: из-за перепадов температур и влажности появится затхлый запах и плесень.

Вакуумные пакеты – не панацея

Да, вакуумные пакеты позволяют сэкономить много места в шкафу, но подходят не для всех вещей. Футболки из плотного хлопка, шорты, постельное бельё, купальники легко "закатать" в вакуум и закрыть до весны, а вот с деликатными вещами такой фокус уже не повторить. Шёлк, тонкий трикотаж в вакууме сильно сминаются и теряют форму, как и изделия с жёстким каркасом.

Для обуви, сумок, шляп и одежды, которую нельзя сжимать, подойдут коробки и пластиковые контейнеры: Футболки и лёгкие брюки удобно сворачивать плотными рулонами: так они занимают меньше места и меньше мнутся.