"Стало плохо на борту": летевший из Москвы на Камчатку самолёт экстренно сел в Нижневартовске

Как сообщает издание Muksun.fm со ссылкой на пресс-службу аэропорта, причиной экстренной посадки стало критическое состояние здоровья одного из пассажиров – человеку стало плохо во время полета.

"Самолёт садился на запасной аэропорт по причине самочувствия пассажира", – пояснили в аэропорту.

Предварительно, причиной посадки стало резкое ухудшение самочувствия человека во время полёта. Сразу после приземления к борту вызвали медиков, и пострадавшему оказали необходимую помощь. В тот же день воздушное судно продолжило полёт в пункт назначения.