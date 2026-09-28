"Стало плохо на борту": летевший из Москвы на Камчатку самолёт экстренно сел в Нижневартовске

Пассажирский лайнер "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Петропавловск‑Камчатский, в пятницу, 26 сентября, экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска.
Как сообщает издание Muksun.fm со ссылкой на пресс-службу аэропорта, причиной экстренной посадки стало критическое состояние здоровья одного из пассажиров – человеку стало плохо во время полета.
"Самолёт садился на запасной аэропорт по причине самочувствия пассажира", – пояснили в аэропорту.
Предварительно, причиной посадки стало резкое ухудшение самочувствия человека во время полёта. Сразу после приземления к борту вызвали медиков, и пострадавшему оказали необходимую помощь. В тот же день воздушное судно продолжило полёт в пункт назначения.