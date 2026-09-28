Общество

"Стало плохо на борту": летевший из Москвы на Камчатку самолёт экстренно сел в Нижневартовске

Пассажирский лайнер "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва – Петропавловск‑Камчатский, в пятницу, 26 сентября, экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска.

Как сообщает издание Muksun.fm со ссылкой на пресс-службу аэропорта, причиной экстренной посадки стало критическое состояние здоровья одного из пассажиров – человеку стало плохо во время полета.

"Самолёт садился на запасной аэропорт по причине самочувствия пассажира", – пояснили в аэропорту.

Предварительно, причиной посадки стало резкое ухудшение самочувствия человека во время полёта. Сразу после приземления к борту вызвали медиков, и пострадавшему оказали необходимую помощь. В тот же день воздушное судно продолжило полёт в пункт назначения.

Фото: magnific.com/redkphotohobby
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