Как хранить картофель в квартире, чтобы не высох, не сгнил и не пророс - умные хозяйки делают так

Сначала картофель нужно перебрать и удалить все клубни с гнилью, плесенью и порезами, а потом высушить в тени, разложив на бумаге. Отмывать не обязательно – сухая почва частично защищает кожуру от повреждений. Важно – на свету картофель зеленеет и накапливает в клубне вредные вещества, зеленые клубни необходимо удалять.

Лучший температурный диапазон для хранения картофеля – примерно от 4 до 6 °C с влажностью в 70-85% и хорошей вентиляцией. В квартире добиться таких условий непросто, как итог – клубни или гниют, или теряют влагу и упругость и начинают прорастать. Но способы есть.

Где хранить картофель

Самая подходящая зона для хранения – темная прохладная кладовая, утепленный балкон или лоджия, шкаф вдали от батареи и кухонной плиты. При этом даже на балконе и лоджии ящик для хранения придётся утеплять на зиму и поднимать, отделяя от холодного пола.

Хранить клубни в холодильнике тоже нельзя. При температуре ниже примерно 3–4 °C часть крахмала превращается в восстанавливающие сахара. Из-за этого картофель приобретает сладковатый вкус и может сильнее темнеть при жарке. Если картофель лишь слегка подсластился после холода и не имеет признаков порчи, иногда помогает выдержка в сухом темном месте при температуре около 15–20 °C в течение нескольких дней. Часть сахаров может снова перейти в крахмал.

Пакет – опасный враг

Хранить картофель в пластиковом пакете – это практически гарантия того, что он сгниет. То же самое происходит в пластиковой таре без вентиляции – картошка начинает мокнуть и гнить.

Лучше всего для хранения картофеля подходят деревянные ящики, картонные коробки с отверстиями, плетеные корзины и тканевые мешки. На дно можно положить сухую бумагу или чистую ткань, но их необходимо менять, если они намокли.

Важная деталь – нужно оставить зазоры между полом и тарой, и чуть-чуть отодвинуть её от стены для вентиляции воздуха.

"Дружит" с яблоком и "воюет" с луком

Регулярный осмотр помогает значительно продлить срок хранения. Картофель желательно проверять примерно раз в одну-две недели. Мягкие, мокрые, покрытые плесенью или резко проросшие клубни – нещадно выбрасывать.

Иногда в коробку кладут яблоко, рассчитывая замедлить появление ростков. Этот прием нельзя считать универсальным решением, но иногда помогает – яблоки выделяют этилен.

Лук и картофель лучше хранить раздельно. Им подходят разные условия: луку требуется более сухая среда, а картофелю – более влажная. Совместное хранение в одной закрытой емкости повышает риск отсыревания и порчи. Чеснок также разумнее держать отдельно, чтобы продукты не впитывали запахи и не создавали лишнюю влажность.

Типичные ошибки при хранении

Одна из самых распространенных ошибок – хранение картофеля в завязанном пакете. Внутри быстро накапливается влага, а доступ воздуха прекращается. В результате клубни сначала покрываются каплями, затем темнеют и начинают гнить.

Не менее часто картофель оставляют рядом с батареей или плитой. В теплом месте он быстро теряет влагу и выпускает ростки.