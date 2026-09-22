Жертвами стали три десятка детей: скончался педофил из Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга Владимир Смышляев, задержанный за сексуальное насилие, умер в возрасте 58 лет. О кончине мужчины "КП-Екатеринбург" сообщили его знакомые.

Смышляев был задержан в марте 2025 года вместе со своим 22-летним подельником Владимиром Петровым. По версии следствия, мужчины заманили в квартиру на улице Решетникова 12-летнего школьника. Во время обыска жилища Смышляева выяснилось, что жертвами стали порядка тридцати детей – в квартире обнаружили жесткие диски с фотографиями интимного содержания.

– По заданию Владимира Смышляева его подельник искал для него мальчиков 10-14 лет. Смышляев, прежде чем совершить насилие, изучал состав семьи ребенка и его увлечения. Затем втирался в доверие. Преступления снимал на камеру, – сообщал источник издания.

Уже через три месяца из-за проблем со здоровьем Смышляева перевели под домашний арест, что вызвало возмущение соседей. Одна из них призналась, что видела в доме мальчиков, но не придавала этому значения.

В январе 2026 года Ленинский районный суд отправил подельников на принудительное лечение: в ходе следствия оба были признаны невменяемыми.



Как стало известно изданию, Владимир Смышляев скончался 11 июля. Его похоронили рядом с матерью.