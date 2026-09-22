"Едва говорила": пенсионерку в ужасном состоянии нашли на обочине в Кузбассе

Кузбасские полицейские находились на маршруте патрулирования на автодороге Р-255 "Сибирь", когда увидели стоящий на обочине ВАЗ-21093. Инспекторы подъехали к машине, чтобы выяснить, нужна ли водителю помощь.

За рулем оказалась пожилая женщина, которая едва могла говорить. Она дала понять, что очень плохо себя чувствует. Сотрудники ГИБДД вызвали бригаду скорой помощи.

– Полицейские выяснили, что 71-летняя пенсионерка недавно перенесла серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы, однако отправилась в лес за грибами, – сообщает полиция Кузбасса.

На обратном пути ей стало резко хуже, поэтому пенсионерка была вынуждена остановиться на обочине.

В итоге медики оказали женщине необходимую помощь и доставили ее в больницу.

Инспекторы также связались с ее сыном, который приехал на место и организовал эвакуацию автомобиля.