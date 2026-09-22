Кузбассовца, прилетевшего из Москвы, задержали в самолете – в чем причина

В дежурную часть полиции поступило сообщение о неадекватном поведении пассажира на рейсе Москва-Кемерово. К воздушному судну прибыли транспортные полицейские.

– 36-летний житель Кемеровской области во время полёта пытался познакомиться с девушкой, но получил отказ, после чего стал вести себя неадекватно, оскорблял пассажиров нецензурной бранью и проявлял агрессию к бортпроводникам, – сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Чтобы прекратить нарушения, сотрудники полиции применили физическую силу и специальные средства. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

На кузбассовца составили два административных протокола – за мелкое хулиганство и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. От медицинского освидетельствования мужчина отказался в присутствии свидетелей.

В итоге суд признал дебошира виновным и назначил ему 24 часа административного ареста. Сейчас он находится в специальном учреждении для задержанных.