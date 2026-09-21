"Мы не знаем, куда обращаться": в Новосибирске подростки нападают на детей и пенсионеров

Жители дома на улице 25 лет Октября в Новосибирске уверяют, что в их районе девочки-подростки нападают на детей и пожилых людей. По словам местной жительницы, в конце июля ее мама находилась во дворе и увидела, как одна из девочек пинала ребенка на асфальте.



Женщина попыталась вмешаться.

– Мама подошла, чтобы оттащить школьницу от мальчика. А она маме расцарапала руки до крови и порвала золотой браслет. Он стоил больше 20 тысяч рублей, восстановить его уже невозможно, – рассказала местная жительница.

В полицию после этого ее мама не обратилась – была в шоке. Камер рядом с аркой, где все произошло, нет.

Еще один случай произошел с 81-летней соседкой, которую местные называют бабой Шурой.

– Она шла по арке, сзади шел мальчик, а девочка перед ней прыгала. Потом бабу Шуру ударили в поясницу, она упала. Они над ней издевались, прыгали и говорили, что им ничего не будет, потому что они знают свои права, – говорит собеседница КП-Новосибирск.

Пенсионерка написала заявление, участкового вызвали к ней домой.

По словам местной жительницы, одна из зачинщиц уже находилась на учете в школе. Женщина ходила разговаривать с матерью подростка.

– Мать сказала, что дочь материт и бьет и ее, и бабушку. Я говорю: "Вы понимаете, что еще год-два, и ее закроют уже по статьям?" Она говорит: "Пускай. Потому что я не знаю, что с ней делать" – продолжила местная жительница.

Кроме нападений, девочки ломали новые цветочные конструкции, которые жители установили и засадили цветами, а после замечаний отвечали матами. Досталось и мужчине, который пытался запретить девочкам общаться со своей дочерью: по словам социальных педагогов, подростки бросали в него камни возле магазина и разбили голову.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что сообщение об избиении девочки 7 сентября зарегистрировано в отделе полиции №4 "Калининский". Проводится проверка. После лечения потерпевшей выдадут направление на судебную экспертизу, которая установит тяжесть вреда здоровью. По результатам экспертизы примут процессуальное решение.