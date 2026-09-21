Сбил человека, объезжая мусорный бак: пьяный тюменец устроил смертельное ДТП

В Тюменской области пьяный водитель сбил насмерть пешехода. Мужчина пытался объехать мусорный бак, но не справился с маневром.

Как сообщили в пресс-службе судебной системы региона, все произошло в темное время суток. Водитель ехал с включенными фарами и разогнался почти до 100 км/ч – при разрешенных 60. Чтобы не врезаться в ограждение мусорного контейнера, он резко вывернул руль и сбил человека.

– Он совершил резкий маневр для возвращения автомобиля на проезжую часть во избежание столкновения с ограждением мусорного контейнера и допустил наезд на пешехода, – отмечено в сообщении.

Пострадавший получил множественные травмы и позже скончался. Вину тюменец признал полностью. Помимо пяти лет лишения свободы, ему на два с половиной года запрещено управлять транспортом. Также он должен выплатить семье погибшего один миллион рублей. Об этом пишет Nash Gorod.