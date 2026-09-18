Подозреваемого в убийстве участницы «Миссис Россия» с Сахалина задержали за границей

По предварительной информации, в июле этого года в одном из населённых пунктов Одинцовского городского округа Московской области мужчина поссорился со своей знакомой из-за личной неприязни. Во время конфликта он несколько раз ранил женщину, в результате чего она погибла. Затем подозреваемый попытался скрыть следы произошедшего. Ситуация обернулась уголовным делом об убийстве. Об этом рассказала в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет Sakh.online.

Изначально подозрения пали на 44-летнего сожителя Натальи Гурник. Эту версию подкрепили видеокадры с мужчиной, которого позднее объявили в международный розыск. Следствие выяснило, что предполагаемый преступник уехал из России. Из международного аэропорта Внуково имени Туполева он отправился в Турецкую Республику, а затем перебрался в другую страну. Российские правоохранители обратились к турецким коллегам и при содействии Интерпола установили, где находится разыскиваемый.

Россиянина, обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса "Миссис Россия – Вселенная", задержали за рубежом. Сейчас мужчина заключён под стражу.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что пропавшую модель с Сахалина нашли убитой в Подмосковье спустя две недели после исчезновения.